Il sindaco Giovanni Lentini e l’assessore allo sport Monia Rubbino hanno ricevuto, questa mattina in Comune, l’atleta castelvetranese Marco Signorello, di appena 10 anni, che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo mondiale di Kickboxing K-1. Signorello ha partecipato all’XFC World Championship 2026, disputato dal 5 all’8 novembre presso il Roman Sport City di Pomezia. Il 7 novembre ha affrontato l’atleta moldavo Denis Busunceanu, conquistando la vittoria e il titolo mondiale. Il giovane atleta si allena presso la Gold Gym Fitness di Castelvetrano, guidata dal maestro Antonino Giustiniano, che lo ha accompagnato in questa importante esperienza insieme alla sua famiglia. Nel corso dell’incontro, il sindaco e l’assessore hanno voluto congratularsi con lui per il risultato raggiunto, che rappresenta motivo di soddisfazione per la città.