Leonardo Mangiaracina, 55 anni, originario di Partanna, è il nuovo dirigente scolastico del polo liceale di Castelvetrano (Classico, Scientifico e Pedagogico). Mangiaracina da tre anni è dirigente al polo liceale di Sciacca, che mette insieme il Classico della città, il Liceo Scientifico di Menfi e il Liceo Artistico di Sciacca. Prima di arrivare a Sciacca, Leonardo Mangiaracina è stato dirigente per 4 anni in provincia di Varese. Il polo liceale di Castelvetrano, nell’anno scolastico appena trascorso, è stato affidato come reggenza a Giulia Flavio, che ha sostituito la titolare dell’incarico Rosanna Conciauro.