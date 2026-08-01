Leonardo Agate, classe 1922, ha festeggiato oggi il suo 104° compleanno, circondato dall’affetto dei figli, dei nipoti e dall’amore della moglie, che ha già compiuto 96 anni. Alla festa ha preso parte anche il Sindaco, avv. Giovanni Lentini, che, portando i saluti dell’intera comunità e dell’Amministrazione comunale, ha consegnato al festeggiato una pergamena celebrativa nella quale si sottolinea come l’esperienza e la saggezza degli anziani rappresentino un patrimonio prezioso per tutta la collettività.

Leonardo e la moglie formano una coppia profondamente unita. Entrambi, ancora lucidi e pienamente consapevoli, continuano a vivere una quotidianità fatta di affetti, ricordi, valori e famiglia. Leonardo ha dedicato la sua vita al lavoro, portando avanti, secondo la tradizione della sua generazione, l’azienda di famiglia fino all’età di 77 anni.

Alla domanda su quale sia il segreto di una così lunga vita vissuta in buona salute, risponde con semplicità: «Amo l’equilibrio e la vita sana. Mi aiutano tantissimo l’affetto e la vicinanza della mia famiglia, che fanno sì che io non sia mai solo». Tra i ricordi più intensi della sua lunga esistenza vi sono quelli della Seconda guerra mondiale. Leonardo prestò servizio come segnalatore di volo e furiere presso l’aeroporto militare di Castelvetrano. «Ho conosciuto l’orrore dei bombardamenti e ho visto la morte da vicino. Sono stato testimone di veri e propri miracoli che mi hanno donato una fede profonda e una grande speranza», racconta. Una vita lunga oltre un secolo, ricca di sacrifici, lavoro, amore e valori, che continua ancora oggi a essere un esempio per le nuove generazioni.