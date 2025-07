«Se la consigliera comunale Barbara Vivona parla lo fa solo a titolo personale e non del partito». Interviene il segretario comunale di Forza Italia Vito Fazzino a chiarimento di quanto accaduto in questi giorni. La Vivona ha parlato del partito – come già fatto nei mesi scorsi, in verità – e questa cosa non è piaciuta alla governance locale del partito che fa chiaro riferimento all’ex deputato Tony Scilla. La Vivona, invece, è diretto riferimento del deputato regionale Stefano Pellegrino. Fazzino è intervenuto per «tutelare l’immagine la credibilità del partito» e ha chiarito come Forza Italia sostiene a pieno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini. In posizione critica nei confronti del primo cittadino si è espressa, invece, la consigliera Vivona.

Per Fazzino gli azzurri ufficiali sono l’assessore Monia Rubbino e la consigliera Gabriella Marchese. «L’elezione in consiglio comunale in una lista di partito non dà diritto di appropriarsi di ruoli di rappresentanza partitica che, in una comunità politica seria e plurale come quella di Forza Italia, si ottengono con il lavoro, l’appartenenza e soprattutto con il merito, seguendo e rispettando le regole e i percorsi previsti dai dettami regolamentari e statutari», ha chiarito Fazzino.