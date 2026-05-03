Finestrini rotti delle auto di servizio e poi negli uffici cassetti e armadi aperti alla ricerca, forse, di denaro contante. È quanto è stato compiuto da ignoti all’interno degli uffici di igiene pubblica dell’Asp Trapani di piazza Martiri d’Ungheria a Castelvetrano. In questi uffici vengono garantiti servizi di prevenzione, vaccinazioni e certificazioni. Le auto si trovano parcheggiate all’interno del recinto dell’immobile, mentre all’interno degli uffici i ladri si sono introdotti rompendo il vetro di alcune porte. Hanno rovistato all’interno dei cassetti e degli armadi, buttando a terra documenti e quant’altro si trovava all’interno. Di quanto accaduto sono stati avvertiti i carabinieri di Castelvetrano che conducono le indagini. Toccherà ai militari, insieme al personale di servizio, capire se sono stati trafugati documenti o altro materiale.