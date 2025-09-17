Il Cimitero Comunale di Castelvetrano è stato interessato ad un’azione straordinaria di pulizia. Nel rispetto della sacralità del riposo eterno è stato ripristinato il giusto decoro. “Aiutateci a mantenerlo pulito – scrive il sindaco Giovanni Lentini sui social – la maggior parte dei rifiuti deriva da una non adeguata collaborazione dei cittadini. Il rispetto dei luoghi di memoria dipende da tutti noi”

Lo scorso mese di marzo la società “Italgeco” che ha in gestione i servizi cimiteriali ha denunciato numerosi atti vandalici: fontane divelte, bagni pubblici devastati e lasciati in condizioni igieniche precarie, esercizio dissennato del conferimento dei rifiuti, con i cassonetti destinati ai fiori secchi invasi di scarti alimentari come carote, frutta e verdura.

Il cimitero non è solo un luogo di sepoltura; è uno spazio collettivo che custodisce la storia e le radici di una comunità. Ogni lapide, ogni fiore deposto, racconta una vita, un ricordo, un legame che l’inciviltà sta inesorabilmente calpestando.