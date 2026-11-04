Il circolo MCL “Triscele” di Palermo ha sostenuto il recupero della chiesa-rettoria Madonna della Misericordia di Castelvetrano, destinando all’intervento risorse del 5 x mille raccolte attraverso i propri centri di assistenza fiscale, per un totale di 15 mila euro. I lavori, avviati a fine giugno e conclusi a settembre, hanno permesso di rendere nuovamente accessibile e sicura la chiesa. Gli interventi (grazie al sostegno logistico del Circolo MCL di Castelvetrano) hanno riguardato la facciata, le torri campanarie con le caratteristiche cupolette rosse, la volta, le pareti interne e le decorazioni delle edicole e dell’altare di Sant’Alessio. Durante il recupero sono stati inoltre riportati alla luce antichi graffiti rimasti nascosti nel tempo. «Contribuire al restauro della chiesa della Madonna della Misericordia di Castelvetrano significa tutelare un patrimonio storico, artistico e architettonico e restituire alla comunità un luogo di fede, incontro e condivisione – afferma Chiara Gennuso, responsabile regionale giovani MCL – con questo intervento, MCL “Triscele” conferma il proprio impegno nella salvaguardia dei beni culturali e nella valorizzazione degli spazi che custodiscono la memoria dei territori e ne rafforzano i legami sociali».