Aprire le porte della scuola per presentare la propria offerta formativa a futuri studenti e famiglie. È quello che da mercoledì 4 novembre farà l’istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano, che aprirà gli spazi dell’istituto, come aule, palestre e laboratori didattici, dando la possibilità ai futuri studenti e alle loro famiglie di conoscere le attività che vengono svolte. Si inizia dalle 16 alle 18 con la Scuola secondaria di primo grado, plesso Pappalardo di piazzale Ungheria. Venerdì 6 novembre, dalle 16 alle 18 open day al plesso “Medi” di via Palazzotto Tagliavia. Lunedì 9 novembre, dalle 15,30 alle 17,30, plesso “Lombardo-Radice” di piazza Martiri d’Ungheria. Martedì 10 novembre, dalle 15,30 alle 17,30, plesso “Dante Alighieri”, nell’omonima piazza. Mercoledì 11 novembre, dalle 15,30 alle 17,30, plesso “Verga” di via F. Centonze. Giovedì 12 novembre, dalle 10,30 alle 12, plesso “Benedetto Croce”. Venerdì 13 novembre, dalle 10 alle 11,30, plesso “Lombardo-Radice”.

AUTORE. Redazione