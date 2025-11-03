La Giunta Comunale di Castelvetrano ha approvato oggi il Dup, il documento unico di programmazione e lo schema di bilancio di previsione 2026-2028. Il Dup è stato approvato con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, consentendo così al consiglio comunale di esaminarlo e approvarlo già nei primi giorni di dicembre. «Questo permetterà di avviare il 2026 con una piena operatività della gestione della spesa pubblica, garantendo tempestività ed efficienza amministrativa», ha detto il sindaco Giovanni Lentini.

Il bilancio triennale, invece, è stato redatto nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, dei principi di pareggio e sostenibilità, e dei vincoli di finanza pubblica, assicurando al tempo stesso la copertura delle spese vincolate e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.