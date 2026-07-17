A distanza di 27 anni da quando hanno conseguito il diploma, si sono ritrovate insieme le studentesse della 5 LP dell’Istituto magistrale “Giovanni Gentile” di Castelvetrano. Il tempo trascorso non ha cancellato il legame nato tra i banchi di scuola: tra aneddoti, fotografie, risate e racconti di vita vissuta, le ex compagne hanno rivissuto momenti preziosi della loro giovinezza, riscoprendo la stessa complicità di allora. La nostalgia per gli anni spensierati dell’adolescenza si è intrecciata alla gioia di ritrovarsi dopo tanto tempo, in un’atmosfera calorosa e familiare che ha reso la serata ancora più speciale. Durante la serata un momento di ricordo è stato dedicato a Nadia Giobbe, prematuramente scomparsa alcuni anni fa. Per la serata insieme si sono ritrovate: Aiello Maria Gabriella, Aleo Rosanna, Bongiorno Tiziana, Burgarella Rosa Maria, Caro Caterina, Di Giuseppe Annalisa, Fabriele Antonella, Fabriele Katia, Foderà Sandra, Ferro Laura, Giambalvo Mariella, Giardina Agatiuscia, Giardina Maria Claudia, Giorgi Elena Angela, Parisi Maria Antonietta, Russo Nicoletta, Stallone Tiziana, Zancana Daniela.