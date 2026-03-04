I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno organizzato incontri e conferenze nei comuni di Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina e Poggioreale, nel corso dei quali i Comandanti di Stazione e il Comandante della Compagnia hanno sensibilizzato i cittadini sulle modalità più frequenti messe in atto dai malfattori per approcciare e raggirare le anziane vittime disegnate al fine di truffarle, suggerendo le prassi da adottare per tutelarsicontro di essi.

L’iniziativa posta in essere dai militari della Compagnia di Castelvetrano rivolge una specifica attenzione a soggetti particolarmente vulnerabili quali gli anziani, “sempre più esposti alle insidie della modernità” al fine di assumere un’azione efficace a loro tutela con

particolare attenzione al fenomeno delle truffe, questa odiosa tipologia di reati infatti oltre a causare un danno patrimoniale alle vittime incide notevolmente sulla loro sfera psicologica “più debole ed esposta in ragione dell’età” creando spesso traumi emotivi difficilmente superabili.

Dallo scorso autunno ad oggi sono già 18 gli incontri organizzati nelle chiese del territorio al termine delle funzioni religiose e in vari luoghi di aggregazione di cittadini anziani, che hanno dato modo di poter raggiungere ed informare sulle pratiche da adottare per la loro tutela “anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli informativi” oltre 750 cittadini.

Gli opuscoli realizzati dalla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, contenenti suggerimenti accortezze e consigli per difendersi da tale odioso fenomeno, hanno riscontrato l’interesse di alcune amministrazioni dei locali Comuni.

