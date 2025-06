Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Caduti di Nassirya a Castelvetrano. Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes classe B e una moto di grossa cilindrata condotta da un uomo di Gibellina che si è schiantato contro il cofano dell’auto. Per soccorrere i tre feriti sul posto sono intervenute le ambulanza del 118, agenti di Polizia e della Polizia municipale. Il traffico sull’importante arteria viaria ha subito rallentamenti.

AUTORE. Redazione