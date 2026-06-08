«Siamo vivi per miracolo» ripete al telefono Giovanni Costa, 31 anni, originario di Castelvetrano ma per lavoro a Milano. La frase non smette mai di pronunciarla questo giovane che stanotte si è visto piombare addosso sulla propria auto, una Dacia Sandero, una vettura di grossa cilindrata che è poi scappata. L’incidente si è verificato sulla strada statale 119 Castelvetrano-Santa Ninfa, poco prima del rifornimento di benzina. «Alla guida c’era mia mamma e mi stava accompagnando alla fermata del pullman proprio al rifornimento – racconta il giovane – mentre stavamo percorrendo nella nostra corsia la statale ci siamo visti addosso a gran velocità quest’auto che ci ha preso sulla fiancata». Con l’urto si sono danneggiati finanche i cerchioni dell’auto. «Io sono sceso dell’auto, ho visto che l’auto si è fermata poco più avanti e poi è andata via», racconta Giovanni Costa. Quanto accaduto è stato denunciato ai carabinieri che ora sono sulle tracce dell’auto e di chi era alla guida. «Mia mamma ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso a Castelvetrano, io, invece, sono riuscito a prendere l’aereo e ora mi trovo al pronto soccorso qui a Milano – spiega il giovane – quello che mi auguro è che questa persona si faccia viva. Stanotte quanto verificato poteva avere un epilogo molto più tragico».