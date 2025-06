Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Seggio a Castelvetrano. Lo scontro è avvenuto tra una Ford Fusion e un veicolo elettrico a tre ruote utilizzato dai diversamente abili. A bordo di quest’ultimo c’era un anziano castelvetranese di 98 anni che è rimasto ferito e trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi del sinistro. La via Seggio è stata, temporaneamente, chiusa al traffico.

AUTORE. Redazione