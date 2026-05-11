I carabinieri hanno individuato il conducente della Fiat Panda che, la notte scorsa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Giuseppe Garibaldi a Castelvetrano. Si tratta di una ragazza che si è presentata spontaneamente in caserma. Secondo quanto avrebbe riferito ai militari dell’Arma il motorino con a bordo i due minorenni stava percorrendo la strada contromano e lo scontro è avvenuto con l’auto che lei stava guidando. Ad avvertire il 118 per i due giovanissimi feriti è stata la stessa ragazza. Sul caso, comunque, continuano le indagini dei carabinieri.