Un incidente si è verificato stamattina a Castelvetrano, in via Caracci, angolo via Toti. A scontrarsi sono stati un Fiat Doblò e una Fiat Panda. Con l’impatto all’interno dell’utilitaria è scoppiato l’airbag. I conducenti dei due mezzi, G.A. (alla guida del Doblò) e P.D.M. (alla guida della Fiat Panda) sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano con due ambulanze del 118. A rilevare il sinistro sono gli agenti della Polizia municipale di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione