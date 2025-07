Una ragazza di origini tunisine è grave in seguito a un incidente che si è verificato nell’area interna parcheggi di alcune attività commerciali in via Caduti Nassiriya a Castelvetrano. La ragazza era in sella alla bici quando è stata investita da un’auto che stava facendo manovra all’interno del parcheggio. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione