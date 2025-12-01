Dare incentivi per chi vuole avviare un’attività commerciale, una start-up, nel centro storico di Castelvetrano. È quello che chiede con una mozione di indirizzo la consigliera comunale Enza Viola (Obiettivo città). «Oggi il centro storico è interessato da fenomeni di desertificazione commerciale e ridotta attrattività economica – scrive nella mozione – è interesse primario dell’Amministrazione favorire condizioni favorevoli alla nascita di nuove attività economiche, al rilancio delle imprese esistenti e alla rigenerazione commerciale e sociale del centro urbano».

Enza Viola richiama la normativa nazionale vigente in materia di Zone Franche Urbane (ZFU) e di agevolazioni per start-up e piccole-medie imprese permette ai Comuni di promuovere misure di sostegno diretto e indiretto alla natalità imprenditoriale, nel rispetto dei criteri previsti da leggi nazionali e misure finanziabili tramite bandi regionali, statali o fondi europei. «Le ZFU consentono agevolazioni quali esenzioni da alcune imposte, contributi per la locazione, riduzioni dei tributi locali, incentivi all’assunzione e sostegni agli investimenti», scrive la Viola. La mozione passerà ora al vaglio del consiglio comunale per impegnare il sindaco e la Giunta a promuovere l’istituzione o l’ampliamento di una Zona Franca Urbana (ZFU) o di strumenti analoghi nel centro storico di Castelvetrano, finalizzati a favorire l’insediamento di start-up, nuove imprese e attività esistenti che intendano avviare o trasferire la propria sede nel perimetro individuato. Contestualmente a mettere in atto agevolazioni per le nuove attività.