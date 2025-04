Un incendio ha distrutto, la scorsa notte, due autovetture che si trovavano parcheggiate sotto una delle palazzine popolari che si trovano in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Castelvetrano (zona Belvedere). Le fiamme hanno avvolto una Nissan Qashqai e una Fiat Punto e hanno danneggiato una Kia Picanto che si trovava parcheggiata a fianco le auto distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento. Su quanto successo indagano i carabinieri. Non è esclusa la matrice dolosa.

AUTORE. Redazione