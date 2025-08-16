Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in via Fragalà a Castelvetrano. Le fiamme hanno interessato una discarica a cielo aperto che si trovava nei pressi del cimitero comunale. E’ stato un equipaggio del Nucleo Operativo Emergenze Castelvetrano (NOE) a notare verso le ore 17 la colonna di fumo che si alzava dall’area. I volontari si sono subito recati sul posto e hanno iniziato le operazioni di spegnimento in attesa arrivassero i vigili del fuoco del locale distaccamento e gli agenti della Polizia municipale. All’interno della discarica sono state rinvenuti rifiuti di ogni genere, comprese 10 bombole di gas, 1 di acetilene e 2 di ossigeno. La Polizia municipale sta procedendo per le operazioni di sequestro dell’area e le necessarie indagini verso i responsabili.