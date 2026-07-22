A Castelvetrano è stato inaugurato il nuovo Ufficio di prossimità. Si trova nell’immobile di via Sardegna e si tratta di un servizio pensato per avvicinare la giustizia ai cittadini, semplificando l’accesso ai servizi di volontaria giurisdizione e rendendo più immediato il rapporto tra istituzioni e comunità. L’attivazione dell’Ufficio consentirà ai cittadini di usufruire, direttamente sul territorio comunale, di servizi di orientamento e assistenza per numerosi procedimenti di volontaria giurisdizione, contribuendo a ridurre le distanze burocratiche e a garantire un accesso più semplice ed efficace alla giustizia. Il Comune è stato tra gli enti beneficiari del progetto promosso dal Ministero della Giustizia e realizzato in Sicilia grazie al coordinamento della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, nell’ambito del POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020.

«Con l’apertura di questo sportello – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini – Castelvetrano compie un ulteriore passo avanti nell’offerta di servizi ai cittadini. L’Ufficio di Prossimità rappresenta uno strumento concreto di vicinanza alle persone, capace di semplificare l’accesso alla giustizia e di rispondere in maniera più efficace ai bisogni della comunità. Ringrazio la Regione Siciliana, il Ministero della Giustizia e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato», ha scritto sulla sua Fanpage il primo cittadino. Per le pratiche giudiziarie più complesse o che richiedono l’intervento del Giudice di pace continuerà ad essere operativo l’Ufficio sempre in via Sardegna.