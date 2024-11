Si sono svolte oggi nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano le operazioni di collocamento di un grande albero di natale, gentilmente concesso dall’Azienda Forestale della Regione Siciliana e dal Distaccamento Forestale di Castelvetrano. L’albero proviene da operazioni di sfollamento e diradamento dei boschi cedui a seguito di interventi selvicolturali previsti nel piano di gestione forestale sostenibile.

“Con grande piacere – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini – voglio condividere con voi una novità che per la prima volta, non so dopo quanti anni, abbellirà la nostra città: un albero di Natale, così come si vede nelle grandi città del mondo! Questo è un segno di rinnovamento e di orgoglio per la nostra comunità.

Un sincero grazie va al Nucleo Operativo Emergenze, con il suo vulcanico presidente Giuseppe Rapallo e a tutti i volontari che hanno reso possibile questo progetto. Un sentito ringraziamento anche alla Pro Loco Selinunte per aver messo a disposizione i loro associati, all’Impresa Edile Fratelli Gullo per il supporto nelle operazioni di trasporto, alla ditta “Tutto Edilizia” di Lillo Curseri, e alla Polizia Municipale per la loro presenza e il supporto logistico durante il trasporto e il montaggio. Questo albero non è solo un simbolo del Natale, ma un segno di come la nostra città possa crescere e rinnovarsi, rispettando la natura e il nostro territorio”

