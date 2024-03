Dopo 40 anni nelle file della “Benemerita” ha lasciato nei giorni scorsi il servizio attivo il Luogotenente Carica Speciale Benedetto Bona, originario di Partanna. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel gennaio del 1984, arriva la meritata pensione a margine di una lunga carriera iniziata alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

Dopo il corso di formazione viene destinato in Calabria, dove ha prestato servizio per 4 anni nella città di Cosenza, svolgendo inizialmente la sua attività alla Stazione Carabinieri e successivamente al Reparto Operativo. In tale periodo anche brevissimi incarichi presso le Stazioni di Carolei (CS), Rosarno (RC) e Palmi (RC). Nel 1988, dopo aver superato l’apposito concorso, viene ammesso a frequentare la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e l’anno successivo quella di Vicenza. Nel 1990, promosso Vice Brigadiere, torna ancora una volta in Calabria, nella città di Crotone, dove trascorre circa 5 anni, ricoprendo numerosi incarichi presso la Stazione, la Sezione Radiomobile e la Sezione Operativa, nonché altri di breve durata presso le Stazioni di Isola Capo Rizzuto (KR) e Cutro (KR). Anche una parentesi di alcuni mesi durante la quale viene destinato a ricoprire, presso la Casa Circondariale di Crotone, l’incarico di istruttore degli ex Agenti di Custodia (ora Polizia Penitenziaria). Nel 1995 viene destinato alla Sezione Operativa della Compagnia di Alcamo e nel 1999 assume il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo Comando; incarico, quest’ultimo, che ha ricoperto anche dal 2006 fino al corrente anno presso la Compagnia di Castelvetrano.

Una carriera brillante e ricca di successi quella di Benedetto Bona, che nel corso degli anni ha ricevuto dai superiori tanti apprezzamenti e compiacimenti e che è stato insignito di importanti onorificenze, tra cui: Medaglia di bronzo al merito di lungo comando; Medaglia d’argento al merito di lungo comando; Croce d’argento per anzianità di servizio nell’Arma dei Carabinieri; Medaglia d’oro al merito di lungo comando; Croce d’oro per anzianità di servizio nell’Arma dei Carabinieri; Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; Cavaliere Mauriziano.

La settimana scorsa, Il Luogotenente Carica Speciale Benedetto Bona, nel suo discorso di commiato, ha ringraziato – esprimendo parole di gratitudine – tutti i colleghi e la sua famiglia.

