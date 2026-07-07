All’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, nell’Emodinamica all’interno dell’Unità di Cardiologia, si interviene anche con tecnica metal free. A utilizzarla è il dottor Dario Buccheri che fa parte dell’equipe di Emodinamica proveniente dall’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Autore di oltre 150 pubblicazioni internazionali, Buccheri ha collaborato a manuali di cardiologia interventistica sul trattamento della malattia coronarica con la specifica tecnica. All’interno dell’Emodinamica a Castelvetrano è presente il pallone per litotrissia intracoronarica (schockwave), che è necessario nel trattamento delle lesioni severamente calcifiche. Tra gli ultimi interventi in ordine di tempo, c’è stato il trattamento di tre difficili occlusioni croniche totali e alcuni casi di malattia complessa del tronco comune di sinistra, arteria vitale e cardine del circolo coronarico cardiaco. L’ultimo caso trattato di anatomia complessa con triforcazione coronarica ha riguardato una paziente di 86 anni, esordito con arresto cardiaco e gestita, fino a stabilizzazione, garantendo così l’accesso alla sala operatoria grazie ai protocolli di supporto avanzato (ACLS).