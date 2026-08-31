Le volontarie della Caritas diocesana anche quest’anno, per il periodo estivo, hanno attivato il laboratorio di lettura settimanale rivolto a un gruppo di 14 detenuti e sostenuto coi fondi 8×1000 destinati alla carità. Il percorso si è snodato attraverso la lettura condivisa di alcuni capitoli dell’enciclica di Papa Leone “Magnifica humanitas”. In un contesto in cui la stanchezza, la fatica fisica e la sofferenza interiore rischiano di diventare estreme, l’obiettivo non era certo quello di impartire lezioni, ma di offrire un piccolo contributo: un’ancora, una roccia salda a cui potersi aggrappare per non farsi travolgere dalla tempesta dell’estate in cella.

«Per noi volontarie – ha detto Enza Sancetta in un contributo per il giornale diocesano “Condividere” – questo laboratorio ha rappresentato un’occasione preziosa per incontrare i detenuti, esserci concretamente e alimentare un dialogo informale, semplice e familiare. Si è trattato di uno scambio profondo di umanità che si è condiviso persino prima delle parole, al di là di esse, comunicando con la sola presenza un messaggio chiaro e rassicurante: ci siamo anche in estate».