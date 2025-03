Il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato le tariffe 2025 per la Tari, la tassa sui rifiuti. In aula erano presenti 13 consiglieri: hanno votato favorevolmente 6 consiglieri di maggioranza e l’indipendente Giuseppe Errante Parrino. I contrari, invece, sono stati i 6 consiglieri di minoranza (compresi i due rappresentanti di Fratelli d’Italia). Sulla previsione dei costi per il 2025 (la raccolta costerà 7.490.111,51 euro) si registra un lieve aumento di circa 20 mila euro rispetto al 2024 che, ripartito tra tutti gli utenti, rappresenta davvero una bolletta poco più cara di pochi spiccioli. I costi totale per le utenze domestiche ammontano a 5.617.583,64 euro, quelli per le utenze non domestiche ammontano a 1.872.527,88 euro. La proposta di delibera è arrivata in consiglio comunale pochi giorni addietro ed è stata approvata proprio l’ultimo giorno utile, ossia fine febbraio. Era stata la Giunta municipale ad approvare le tariffe lo scorso 10 febbraio, poi la trasmissione dell’atto per la discussione in consiglio comunale.