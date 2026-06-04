È stata inaugurata stamattina alla casa circondariale di Castelvetrano l’area verde adiacente alla sala colloqui. Si tratta di una zona all’aperto che consentirà ai detenuti di fare i colloqui con i familiari e i figli; a riqualificarla sono stati gli stessi detenuti che hanno seguito uno stage del corso di formazione professionale per operaio edile polivalente tenuto dall’ente “Euro” di Palermo. L’occasione di oggi, alla presenza della direttrice Giulia Bruno, dell’assessore comunale Rosalia Ventimiglia, dell’avvocato Antonino De Lisi, garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dei club service Rotary, dell’associazione “Cotulevi” (con la presidente Aurora Ranno e la responsabile degli sportelli di Campobello e Castelvetrano, Mariella Gulotta), dell’associazione “Marisa Leo”, dell’associazione “Palma Vitae”, è servita anche per riflettere sul tema della violenza di genere e del femminicidio, soprattutto in considerazione della specifica tipologia di detenuti ristretti nel carcere di Castelvetrano (autori di reati a forte “riprovazione sociale”). I club service Rotary hanno contributo all’acquisto degli arredi dell’area verde, mentre l’associazione “Cotulevi” ha donato una panchina rossa che è stata collocata nell’area.