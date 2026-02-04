Da immobile non finito a casa per anziani e persone con limitata autonomia. È questo il destino della palazzina confiscata alla mafia e assegnata al Comune che si trova in via Omero a Castelvetrano. Il Comune ha partecipato col progetto “Invecchiando s’imparara (a vivere)” che è stato ammesso a finanziamento per la somma di 750.000 euro, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.3.2, promosso dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. «Questo progetto rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione verso le periferie della città. Investire nei quartieri – scrive il sindaco Giovanni Lentini sul proprio profilo Facebook – in questo caso significa riportare servizi, funzioni e presidi sociali laddove per troppo tempo sono mancati. Vogliamo che le periferie tornino ad essere luoghi vissuti, riconosciuti e centrali nelle politiche di sviluppo urbano e sociale di Castelvetrano». «Sarà un vero e proprio centro di aggregazione sociale – spiega l’assessore Rosalia Ventimiglia – spazio dove diverse generazioni potranno confrontarsi, capace di promuovere relazioni, inclusione e supporto alle famiglie, con particolare attenzione alle persone più fragili».