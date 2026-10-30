Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha accolto il ricorso proposto dai legali di una farmacia di Castelvetrano, gli avvocati Antonietta Sartorio e Stefano Polizzotto, avverso il trasferimento di un’altra farmacia cittadina. Secondo quanto sostenuto nel ricorso i legali avrebbero evidenziato l’illegittimità del trasferimento, chiedendo l’annullamento dell’attestazione e il successivo atto di conferma rilasciato dal Comune di Castelvetrano, nonché il parere reso dall’Asp di Trapani. Secondo i giudici del Tribunale amministrativo alla farmacia che ha ottenuto il trasferimento questo non gli sarebbe spettato perché i locali nuovi ricadevano in una zona di esclusiva pertinenza della farmacia ricorrente. I legali hanno prodotto nel ricorso anche l’attuale pianta organica vigente e le tavole planimetriche.