Il Rotary club di Castelvetrano-Valle del Belìce ha premiato Angela Puleo, presidente dell’Aias di Castelvetrano nell’ambito del progetto distrettuale “Storia di donne straordinarie”, promosso dalla Governor del Rotary Club Distretto Sicilia – Malta 2110, Lina Ricciardello. Il progetto è volto a premiare le donne del territorio che, attraverso il loro impegno, le loro capacità e la loro sensibilità, si sono distinte nei diversi ambiti della società. Angela Puleo è una di queste, perché ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla scuola e, in particolare, all’inclusione delle persone con disabilità, ricoprendo anche importanti incarichi istituzionali e sociali. È stata assessore comunale dal 1993 al 1997, nel 1998 ha ricevuto il Premio Unesco Trapani e attualmente ricopre l’incarico di presidente dell’Aias. All’evento, svoltosi ad Agira, erano presenti il presidente del club, Salvatore Caradonna, e il segretario, Adriana D’Angelo.