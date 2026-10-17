Come cambiano le prospettive pensionistiche degli italiani? Quali strategie possono adottare le famiglie per gestire i propri risparmi e pianificare il futuro? Sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro organizzato il 15 ottobre dal Rotary Club di Castelvetrano, dedicato all’evoluzione del mercato della consulenza finanziaria in Italia.

L’iniziativa, dal titolo “La consulenza finanziaria in Italia: evoluzione del mercato”, ha visto come relatore Francesco Cusenza, socio del club, che ha guidato un confronto sulle principali questioni economiche e finanziarie che interessano le famiglie italiane. L’appuntamento si è svolto nella tradizionale formula rotariana del “caminetto”, trasformandosi in un talk partecipativo durante il quale i presenti hanno avuto l’opportunità di approfondire argomenti di particolare attualità.

Uno dei temi centrali è stato quello della previdenza complementare, uno strumento che assume crescente importanza nella costruzione del futuro pensionistico, soprattutto alla luce dei cambiamenti demografici e delle prospettive del sistema previdenziale nazionale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla pianificazione finanziaria, ovvero alla capacità di organizzare le proprie risorse economiche individuando obiettivi a breve, medio e lungo termine. Un approccio che consente alle famiglie di affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni legate al risparmio, agli investimenti e alla tutela del patrimonio.

Il confronto si è poi allargato agli scenari geopolitici e alle dinamiche dell’economia internazionale. Le tensioni globali, le oscillazioni dei mercati e le scelte di politica monetaria possono infatti avere conseguenze concrete sull’economia quotidiana, influenzando anche le decisioni dei piccoli risparmiatori. L’incontro ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’importanza dell’educazione finanziaria, considerata uno strumento fondamentale per comprendere meglio i cambiamenti economici e compiere scelte responsabili.

Attraverso iniziative di approfondimento e confronto come questa, il Rotary Club di Castelvetrano prosegue la propria attività di promozione culturale e divulgazione, offrendo occasioni di dialogo su temi che riguardano da vicino la vita delle persone e le prospettive delle nuove generazioni.