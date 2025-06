Marco Campagna, ex consigliere comunale e già candidato sindaco alle scorse comunali, è stato eletto nuovo segretario della locale sezione del Partito democratico a Castelvetrano. All’assemblea elettiva, oltre gli iscritti al partito, hanno partecipato rappresentanti della Cgil, Anpi, M5S, Officina 24, movimento quest’ultimo che proprio Campagna creò per le scorse comunali. La scelta di Campagna «si inserisce nella volontà unitaria di proseguire e rafforzare il progetto avviato per le scorse amministrative – spiegano in un documento conclusivo – portare il PD a riconnettersi con i bisogni e le aspettative della nostra comunità, con coraggio e determinazione, costruire un fronte progressista solido e coeso». All’assemblea, tra gli altri, erano presenti il deputato regionale Dario Safina, la neo segretaria provinciale del partito Valeria Battaglia ed Ernesto Raccagna, consigliere provinciale.