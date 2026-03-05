Dopo l’associazione Enjoy Community di Menfi, che assiste soggetti fragili, e le Uncinettine Realmontine, che oltre a coltivare la passione per il lavoro a maglia effettuano anche donazioni ai bisognosi, il Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” ha consegnato il terzo degli assegni in beneficenza scaturiti dagli introiti di alcuni degli spettacoli del Festival del Mare e del Gusto all’associazione Co.Tu.Le.Vi. che gestisce lo sportello antiviolenza di Castelvetrano. La somma simbolica di 523 euro va a sostenere una struttura di grande importanza, che si occupa del tema delicatissimo degli abusi nei confronti delle donne. «Supportiamo l’associazione – dice il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini – perché quello delle donne vittime di violenza è un tema piuttosto attuale e sempre più drammatico. È un atto simbolico rispetto a un lavoro, quello che svolgono le volontarie, molto difficile e complesso, perché le espone a volte anche a reazioni da parte degli uomini violenti a cui viene sottratto il dominio sulle loro donne».