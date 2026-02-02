Col progetto “Castelvetrano-Selinunte. Mare di civiltà” il Comune di Castelvetrano è stato ammesso al bando per l’assegnazione del titolo “Capitale del mare” da parte del Ministero della Protezione civile e le Politiche del mare – Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coinvolte nella selezione sono sette realtà siciliane e per la città vincitrice c’è il finanziamento di 1 milione di euro. Così come si legge sul sito del Dipartimento, il titolo «è istituito per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana. L’iniziativa favorisce il confronto e la competizione positiva tra le diverse realtà territoriali costiere, coinvolgendo tutti i Comuni italiani affacciati sul mare. Sono considerate tutte le componenti dell’economia marittima, con particolare attenzione alla diffusione della conoscenza del mare, alla tutela della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse marine». A selezionare i progetto è una commissione composta da cinque esperti indipendenti che valuterà i progetti sulla base di criteri quali coerenza, innovazione, capacità di collaborazione istituzionale e ricadute sul territorio.

elinunte ma