Riattivare quattro pozzi comunali attualmente fuori servizio per assicurare un maggiore approvvigionamento idrico per la città. È questo il progetto predisposto dalla V direzione comunale “Servizi a rete e ambiente”, approvato dalla giunta municipale di Castelvetrano. I quattro pozzi attualmente fuori servizio si trovano in contrada Airone-Staglio. Le verifiche tecniche effettuate dagli uffici comunali hanno individuato tra le principali cause dei guasti agli impianti elettromeccanici le anomalie delle linee di alimentazione elettrica, caratterizzate da frequenti interruzioni e sbalzi di tensione. Per questo motivo il Comune ha già avviato interlocuzioni con E-distribuzione per la realizzazione di sistemi di alimentazione più affidabili e moderni. L’intervento, redatto dal tecnico comunale geom. Giuseppe Aggiato, prevede opere di ammodernamento e riqualificazione degli impianti di captazione, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza del sistema idrico e garantire una maggiore continuità del servizio. La spesa complessiva sarà di 173 mila euro e garantita dalle risorse derivanti dalle misure di compensazione ambientale e territoriale previste dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Castelvetrano e la società “Erg Wind Energy” che sul territorio ha impianti di energia alternativa.