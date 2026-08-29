L’obiettivo è affrontare le tematiche ambientali, tante e alcune spinose, che esistono sul territorio di Castelvetrano. Se ne dovrà occupare la sezione “ambiente” del circolo di Castelvetrano del Partito democratico e a coordinarla sarà Giovannella D’Antoni. La sezione opererà in stretta collaborazione con Marco Campagna, segretario del circolo e con Monica Di Bella, capogruppo del partito in consiglio comunale. Per contributi e informazioni il circolo ha anche creato una email dedicata – pdambiente@libero.it – dove si possono anche inviare segnalazioni che riguardano tematiche ambientali.