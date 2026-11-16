Tra le dolci colline che accompagnano il corso del fiume Delia, in un paesaggio caratterizzato da boschi, laghi e una natura ancora rigogliosa, il Baglio Trinità di Castelvetrano propone un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione dei sapori della terra. Domenica 22 novembre, alle ore 13, la struttura ospiterà “Il Bosco a Tavola”, un pranzo speciale pensato per celebrare i profumi e gli ingredienti della stagione autunnale.

L’iniziativa nasce dal profondo legame del Baglio Trinità con il territorio che lo circonda, un ambiente naturale nel quale la biodiversità e le tradizioni gastronomiche diventano fonte d’ispirazione per esperienze dedicate al gusto e alla convivialità.

“Il Bosco a Tavola” vuole accompagnare gli ospiti in un percorso sensoriale che richiama le atmosfere del sottobosco, attraverso piatti a base di funghi porcini, selvaggina e ingredienti stagionali, con preparazioni che intrecciano la cucina tradizionale e accostamenti ricercati. Il menù si aprirà con quattro antipasti: un piccolo gateau di patate e speck con colata di funghi porcini, un tabulè di verdure e selvaggina nobile servito in un panierino di perciasacchi, una caponatina bianca di coniglio e mele e un’insalata di anatra, songino e cedro.

Per i primi piatti saranno proposti un risotto con provolone del Monaco, zucca e funghi porcini e le busiate al ragù di faraona e porcini, un incontro tra i sapori del bosco e uno dei formati di pasta più rappresentativi della tradizione siciliana.

Il percorso gastronomico proseguirà con l’agnellone del Camerun all’uccellina e il cinghialetto in dolceforte, accompagnati da purè di patate e cipolline in agrodolce. A conclusione del pranzo, una composizione di frutta e una proposta dolce.

Ad accompagnare le portate sarà il vino Sallier de La Tour, insieme ad acqua, caffè e digestivi. L’esperienza proposta dal Baglio Trinità va oltre il semplice appuntamento gastronomico. L’intento è quello di raccontare, attraverso la cucina, il rapporto tra l’uomo e la natura, valorizzando i prodotti e le suggestioni di un territorio che conserva un patrimonio ambientale di grande fascino.

Un’occasione per riscoprire il piacere della tavola e lasciarsi accompagnare dai sapori intensi dell’autunno, in un contesto che richiama l’identità rurale e paesaggistica della Sicilia occidentale. L’appuntamento con “Il Bosco a Tavola” è fissato per domenica 22 novembre, alle ore 13, presso il Baglio Trinità, in via Santissima Trinità 69 a Castelvetrano. Il costo del pranzo è di 48 euro a persona, comprensivo delle bevande indicate nel menù.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0924 1934607, 334 8633893 e 389 9988303.