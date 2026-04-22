Giuseppe Clemente, tecnico amministrativo del Comune, è il coordinatore provvisorio a Castelvetrano del partito “Azione” di Carlo Calenda. A nominarlo è stato il direttivo provinciale. Ne dà notizia il segretario provinciale Salvatore Ficili. A lui spetterà il compito di guidare la fase di radicamento del partito in città, «coordinando le iniziative politiche e facendosi portavoce delle istanze dei cittadini in un momento cruciale per lo sviluppo locale», spiega Ficili. Contestualmente Bia Cusumano è stata nominata referente provinciale per la cultura e la legalità del partito. Bia Cusumano è docente al polo liceale di Castelvetrano e presidente dell’associazione “Palmosa Kore”.