Un grave fatto di cronaca ha segnato i festeggiamenti per la Madonna della Tagliata a Castelvetrano. La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, si è registrata una rissa nello spiazzale antistante il Parco delle Rimembranze, fuori dall’area destinata alle giostre. Un uomo di Castelvetrano è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano ed è stato operato d’urgenza a causa delle ferite riportate. L’aggressore avrebbe colpito la vittima al collo ed in altre parti del corpo con una bottiglia di vetro rotta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della locale Stazione dei Carabinieri. Il seguito alle indagini condotte subito dopo la rissa, l’autore dell’aggressione è stato identificato e denunciato. Il ferito sarebbe fuori pericolo di vita.