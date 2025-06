Nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorso in un asilo nido di Castelvetrano sono stati rubati giocattoli e suppellettili per un valore di 1.500 euro. Oltre al danno economico, i bambini sono stati privati dei giochi che consentivano anche alle maestre di condurre attività educative per i più piccoli. Grazie alle telecamere di videosorveglianza urbana, i carabinieri hanno avuto modo di identificare l’autore del furto, denunciarlo all’autorità giudiziaria e hanno recuperato i giocattoli che sono stati restituiti all’asilo, con gioia di tutti i bambini.

AUTORE. Redazione