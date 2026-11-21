Al palazzo municipale di Castelvetrano è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo permanente con alcune opere che Gigi Simanella ha donato al Comune. La collezione in esposizione permanente comprende otto opere, anche di grandi dimensioni, che arricchiscono il patrimonio culturale della città: tre dipinti del noto pittore castelvetranese Antonio Cannata, caratterizzati dal suo inconfondibile stile surrealista, quattro opere di Maurizio Soccorsi, incisore e medaglista della Zecca dello Stato Italiano, di cui due dipinti e due bassorilievi in bronzo, e un’opera giovanile realizzata dallo stesso Gigi Simanella nel lontano 1973. Simanella non è la prima volta che fa una donazione al Comune. Già grazie a una precedente donazione di oggetti, strumenti e attrezzi appartenuti al mondo agricolo del Novecento, è stato possibile realizzare il Museo etnoantropologico della civiltà contadina, intitolato allo zio Francesco Simanella, primo sindaco di Castelvetrano.