Agata Calandro lascia la presidenza del Lions club Castelvetrano, passando la campana a Giancarlo Palazzotto. La cerimonia è avvenuta al baglio Trinità di Castelvetrano, alla presenza dei soci Lions e degli altri club service del territorio. Tra questi il past presidente del Consiglio dei governatori e Good will ambassador Salvatore Giacona, il primo vice governatore eletto Antonio Bellia, il secondo vice governatore eletto Salvatore Priola e il past governatore Vincenzo Leone. Durante la cerimonia sono entrati soci Francesca Greco e Guido Mangiaracina. Al socio Giuseppe Taddeo è stata conferita la prestigiosa onorificenza Melvin Jones Fellowship. Il neo presidente Palazzotto ha tracciato le linee guida del suo mandato, che saranno improntate alla continuità del servizio già svolto nell’anno appena trascorso da Agata Calandro.