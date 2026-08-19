“Si avvicinano le elezioni e si ricomincia a parlare di Ponte sullo Stretto e dell’aeroporto di Agrigento mentre, nonostante le promesse dei governi Musumeci e Schifani, rimane ancora un miraggio la chiusura dell’anello autostradale Castelvetrano-Agrigento-Gela. Una infrastruttura per la quale ci battiamo da anni insieme con tanti sindaci e amministratori, che sarebbe fondamentale per la Sicilia e in particolare per la provincia di Agrigento nella quale oggi non c’è neanche un chilometro di autostrada”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. “Siamo stanchi di spot elettorali – aggiunge Catanzaro – ci auguriamo che al recente annuncio dell’assessore al Territorio Giusi Savarino, che ha parlato di sei milioni di euro per il progetto, faccia seguito il reale avvio dei lavori”.