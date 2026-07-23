Gaetano Salerno è il nuovo direttore del Distretto sanitario di Castelvetrano dell’Asp Trapani. Salerno ha firmato oggi il contratto con il commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Palermo, Gaetano Salerno è specializzato in Medicina legale. Presso l’Asp Trapani è in servizio dal 2019. L’ultimo direttore sanitario titolare è stato Pietro Candela. Andato in pensione, nella fase di vacatio per la nomina del nuovo direttore, si sono alternati come facente funzione Tonino La Rosa e Giovanni Gerardi. Ora la nomina di Salerno.