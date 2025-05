Una serie di “colpi” messi a segno in alcuni negozi del centro commerciale “Belicittà” di contrada Strasatto a Castelvetrano. E’ successo domenica scorsa. In azione una borseggiatrice che, con lo stesso copione, è riuscita a entrare negli sgabuzzini di alcuni negozi, a rubare i portafogli e a utilizzare le carte di credito e i soldi per fare acquisti all’interno del centro commerciale. La denuncia è stata fatta da una commerciante del centro che ha “messo in guardia” gli altri colleghi del centro ma non solo. Perché, pare, che la signora dall’apparente età di 40 anni, sia stata vista anche nel centro storico della città.

Ieri, intanto, un altro “colpo” è stato messo a segno da “Tony gomme” in Via Redipuglia nei pressi dell’Ospedale di Castelvetrano. Una signora coi capelli scuri (non si sa se è la stessa donna che è entrata in azione al centro commerciale) è arrivata con un Audi davanti all’attività commerciale e, approfittando che il personale era tutto all’interno, si è messa a bordo di una Volskwagen Golf che era lì davanti con le chiave appese ed è andata via. Uno dei dipendenti ha tentato di fermarla ed è finito a terra. Tutto è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell’attività. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

AUTORE. Redazione