Un incendio ha distrutto alcuni capannoni del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana in contrada Strasatto. Le fiamme che, da una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate da un terreno limitrofo al bene, hanno subito avvolto i capannoni dove erano custoditi attrezzature e beni di prima necessità della Croce Rossa Italiana, non soltanto del Comitato di Castelvetrano ma anche della sede regionale visto che proprio all’interno del bene stava per essere installato l’hub Cri della Sicilia Occidentale. Le fiamme hanno anche distrutto un camion che si trovava in un deposito di mobili vicino. L’intero immobile ora affidato alla Croce Rossa Italiana è un ex oleificio confiscato alla mafia e passato al patrimonio indisponibile del Comune che, con bando, l’ha affidato al Comitato Cri di Castelvetrano. Sul posto per spegnere le fiamme sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo.