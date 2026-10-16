Un tunisino è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Castelvetrano mentre aveva con sé 6 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre a 130 euro in contanti. L’uomo, non appena ha visto i carabinieri, si è dato alla fuga a bordo di un monopattino per le vie di Castelvetrano ma è stato bloccato dai militari. Dopo l’udienza di convalida all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora a Castelvetrano e di presentarsi dai carabinieri.