È stato finanziato il progetto per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree sportive del plesso scolastico “Vito Pappalardo” di Castelvetrano, con la realizzazione di campetti multifunzionali (padel, pista di atletica) e spazi dedicati alle discipline sportive. Il Comune di Castelvetrano, infatti, è stato beneficiario di un contributo massimo di 476.560 euro da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che ha comunicato l’ammissione al finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria. La candidatura era stata presentata dalla scorsa amministrazione nell’ambito del PNRR. Con lo scorrimento della graduatoria, il finanziamento viene adesso gestito attraverso le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”.

Nel dettaglio saranno realizzati: campetti multifunzionali per basket e pallavolo, un campetto di calcetto, un campo da padel, un’area dedicata al salto in alto e al lancio del disco, una mini pista di atletica a cinque corsie e una pista per il salto in lungo. A seguire la progettualità sono l’architetto Vincenzo Barresi e l’assessore ai Lavori pubblici Davide Brillo.