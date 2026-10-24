L’annunciata manifestazione “Gen Z Revolution Europe tour” di oggi pomeriggio a Castelvetrano si è rivelata alla fine un flop. Soltanto pochissimi studenti, per lo più minorenni, hanno partecipato insieme ai genitori al momento di protesta che si è concluso al sistema delle piazze. Tra gli striscioni preparati uno recitava “Fondi alle scuole e non al riarmo”, altri, ancora, con frasi critiche indirizzate al Governo Meloni. In piazza è anche intervenuto il sindaco Giovanni Lentini che ha parlato con gli studenti. Proprio per la manifestazione di oggi le Forze dell’ordine avevano organizzato un sistema di controllo abbastanza puntuale e già, negli scorsi giorni, in Commissariato di Polizia gli agenti hanno ascoltato alcuni genitori dei ragazzi che hanno aderito all’iniziativa promossa in un gruppo WhatsApp. Il rischio di oggi era l’eventuale presenza a sorpresa di soggetti che avrebbero potuto fare qualche azione violenta. Ma, alla fine, non è successo nulla. E anche la partecipazione dei manifestazioni pacifici è stata scarsissima.