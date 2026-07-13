La Regione ha finanziato il progetto “Castelvetrano sicura e intelligente”, 132.507,64 euro che serviranno per la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza (con intelligenza artificiale) nelle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte. L’intervento consentirà di installare nuove telecamere di ultima generazione per rafforzare il controllo del territorio, anche per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. «Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rilancio delle nostre borgate – ha scritto il sindaco Giovanni Lentini sui social – vogliamo offrire a cittadini, residenti e turisti un territorio più sicuro, più controllato e più decoroso. Le nuove tecnologie saranno uno strumento fondamentale per prevenire gli illeciti, tutelare l’ambiente e supportare il lavoro delle Forze dell’Ordine». Gli Uffici del Comune dovranno ora bandire la gara d’appalto.